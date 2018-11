FOTOD | Tallinna tänavad on saanud üle 30 liiklustabloo

"Liiklustabloode eesmärgiks on anda juhtidele kõige operatiivsemat infot. Näiteks raadio- ja teleuudiste kaudu edastatud teave võib jääda lootusetult hiljaks, lisaks kuulavad juhid paljusid erinevaid raadiojaamu. Teabe lugemine sõidu ajal mobiiltelefonist on autojuhile teatavasti keelatud," ütles abilinnapea Kalle Klandorf. "Info juhtide jaoks peab olema õigeaegne, lühike ja selge. Seda on tabloodel esitatava info puhul ka arvestatud," lisas Klandorf.

Viimased 15 tablood ja nende paigaldamine läks linnale maksma 45 000 eurot.