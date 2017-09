FOTOD | Tallinna hommikune liiklus helikopterilt vaadatuna

Nagu alati on septembri esimene koolinädal kõige tihedama liiklusega nädal, siis nii ka sel aastal. Tallinna Transpordiameti liiklusosakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul sooritasid nad koostöös PPA-ga esmaspäeva hommikuse tipptunniajal lennu, et näha kõrgustest Tallinna probleemseid kohti liikluses.

Nagu allolevatelt piltidelt näha võib, siis seoses Haabersti ringristmiku töödega täitus Õismäe sõidukitega. Rannamõisa teel ei olnud ootejärjekord väga pikk. Vabaõhumuuseumi tee oli samuti sõidukitest tulvil. Samas oli aga Männiku tee praktiliselt tühi. Ruumi oli ka Vabaduse pst-il.

Märkimist tasub, et mööda Tallinna ringteed sõites olnuks Männiku tee kaudu sissesõit praktiliselt vaba. Ummikuid võis näha veel Tartu mnt/Vana-Tartu mnt ja Pirita tee suunal.

Talvo Rüütelmaa sõnul on probleemsed kohad just linna sissesõiduteedel, sest Tallinna külje alla rajatakse ohtralt uusarendusi ning sõidukite arv on kasvanud pea iga aasta +5% ja need on peamised põhjused liiklusvoo aeglustumisele. Haabersti ringristmik ja Reidi tee toovad leevendust nende valmimisel, kuid ei kaota ummikuid tipptunnil.

„Meeldib see meile või mitte, siis transpordis kõige vähem kulutab aega ühistranspordi või jalgratta kasutaja. Euroopas on see selgeks saanud aastakümneid tagasi, kuid ka seal läks aega enne kui inimesed hakkasid tegema teisi valikuid sõiduki kasutamise ees” arutles Rüütelmaa.

„Töötavad need samad lahendused, mida kasutatakse igal pool mujal maailmas. Kui on vaja autoga kindlasti linna tulla ja on soov aega mitte kulutada liiast, siis tuleks sõitmiseks valida tipptunni väline aeg – tavaliselt enne hommikust tipptundi. Tipptunnid on linnaositi erineval ajal ning nende ajad ka nihkuvad. Kui proovida välja sõita tavapärasest ajast 10 minutit varem, siis võib ka sellest piisata. Mõnel juhul aga tuleb sõita välja tavapärasest ajast palju varem, kuid igaüks saab selle mõistliku ooteajaga ummikus sobiliku aja ise endale välja valida. Näiteks proovida 10 minuti kaupa igal järgneval päeval varem või hiljem välja sõita. Teine võimalus kasutada ühistransporti või kombineeritult „pargi&reisi“ parklat ja ühistransporti. Eks kõik taandub küsimusele, et mis on mugavam, kas istuda ummikus oma sõidukis või sõita ühistranspordiga kiiremini kohale.”