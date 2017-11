FOTOD | Südalinnas põhjustas rikkis tramm seisaku trammiliikluses

Täna õhtul enne kella viit lakkas Tallinnas Narva maanteel Hobujaama kandis üks tramm töötamast, põhjustades suuremat sorti ummiku trammiliikluses. Praeguseks on trammiliiklus taastatud.

Kohal olnud Delfi lugeja sõnul suri üks tramm välja ja lasi häirekellasid. Teine sõitis talle järele, blokeerides ülejäänud trammiliikluse.

"Aknast paistab kümne trammi aga ilmselt on maja nurga taga veel pikk rivi ja kaugele Viru ringi poole ka ei paista," ütles pealtnägija.

Tallinna linnatranspordi avalike suhete juht Urmas Tooming ütles, et ühte trammi tabas Hobujaama kandis tehniline rike, mistõttu ei saanud edasi sõita. "Tramm pukseeritakse Vana-Lõuna depoosse ja liiklus läheb siis edasi," ütles ta.

Kuna kõik trammiliinid läbivad Hobujaama peatust, seisavad hetkel ka teised trammid. Kui kaua võib pukseerimisega minna, ei osanud Tooming öelda.

Tallinna ristmike kaameratest nähtub, et praeguseks on osad trammid vaikselt liikuma hakanud, kuid pealtnägijate sõnul on liikumine aeglane ning mitmed trammid ootavad veel, kuni liiklus täielikult taastub.