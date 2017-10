FOTOD | Lumetuisk tegi oma töö: Tallinna ringteel suleti raskesti läbitav teelõik

Kolmapäeva õhtul Eestimaa vallutanud lumetuisk ja tormituuled sundisid ligikaudu tunniks sulgema lõigu Tallinna ringteel.

Maanteeinfokeskus teatas kell 00.45, et Harju maakonnas Tallinna ringtee alguses (teelõik lõik 0,6-2,8 km) on seoses raskete teeoludega liiklusele suletud. Ümbersõit oli korraldatud mööda Tallinna - Narva maantee - Nehatu - Loo - Lagedi maantee ja Lagedi - Aruküla - Peningi maantee kaudu. Teekond pikeneb sealkaudu 9 kilomeetri võrra. Tund hiljem teatas Maanteinfokeskus, et lõik ei ole suletud, kuid liiklus seal on häiritud ja ümbersõit soovituslik.

Antud teelõigule jääb ka Tallinna ringtee rekonstrueerimise ala, muuhulgas ka silla remondi ajaks tehtud ajutine ümberpõige, kus autodel tuleb järsakust esmalt alla ja seejärel tagasi üles ringteele pääseda. Mitu autojuhti kirjeldas Delfile, kuidas sõidukitel tekkis libedaga ümberpõike läbimisega suuri raskusi.