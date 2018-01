FOTOD | Linn üritab Telliskivi tänava paljukannatanud maja kaitsta

Pärast seda, kui auto täna taas Telliskivi ja Rohu tänava ristmikul asuvat maja rammis, paigaldas linn ristmikule maja kaitseks tõkked ja muudab liikluskorraldust, et autod ei saaks enam Rohu tänavalt otse üle Telliskivi tänava sõita.

Õhtuleht kirjutab, et kui sõiduauto pauguga vastu maja seina põrkas oli Margus, üks Rohu 15 maja elanikest, köögilaua taga. „Kõik asjad hüppasid laual. See oli üks suuremaid matse,“ räägib Margus, kes on kurikuulsal Telliskivi ja Rohu tänava ristmikul elanud 2005. aastast ja näinud mitmeid avariisid.

Alates tänasest on otsesuund üle Telliskivi tänava blokeeritud, saab vaid paremale ja vasakule keerata. Linn loodab, et see säästab paljukannatanud maja ja selle elanikke uutest üleelamistest.

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhtaja Talvo Rüütelmaa selgitas, et kuigi ristmik on standardile vastav, liiklusmärgid on nähtavad ja dubleeritud ja nähtavus liiklejate vahel on väga hea ning kõik eeldused ohutuks liiklemiseks on täidetud, on antud kohas siiski arvukalt liiklusõnnetusi.

Loe veel

Transpordiamet on seda ristmikku juba mõnda aega monitoorinud. Viimane liiklusõnnetuse video näitab, et mingil põhjusel otsustab juht „Stop“ märgi ees peatumise asemel hoopis kiirendada. Sellise käitumise põhjuste uurimine on väga oluline, sest on vajalik saada teadmisi, miks juht standardi kohaselt rajatud kahel väga sarnasel ristmikul käitub täiesti erinevalt (ühel annab teed ja teisel mitte).

Seni aga piiratakse Rohu tänaval liiklus üle Telliskivi tänava liiklusmärkidega ning koheselt pannakse välja ka liikluskorralduslik põrkeleevendi ning lähiajal ka vastav raudbetoonelement.

Rohu tänavale saab sõita Telliskivi, Ristiku ja Härjapea tänavate kaudu.