FOTOD | Hiigelummik: paljud Tallinnast välja viivad teed on vähem või rohkem umbes

Täna kella kuue paiku olid Tallinnas endiselt ummikud ja vähem või rohkem seisis liiklus nii Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Paldiski maanteel kui Viljandi maanteel.

Ilmselt on ummikud seotud nii Gonsiori tänava sulgemisega kui suvise nädalalõpuga, mil inimesed tahavad linnast maale sõita.

Kella 18 ajal olid suuremad ummikud näiteks Pärnu maateel enne Järvevana teed ületavat viadukti; Tartu maanteel pärast Stockmanni risti kuni lennujaamani; kilomeetrite kaupa on umbes Viljandi maantee; pikk ummik on ka Paldiski maanteel enne ja pärast Haabersti ristmikku. Umbes on ka Rannamäe tee ja kohati Liivalaia tänav.

Hädas on ka ühistransport, sest närvilised autojuhid tikuvad ühistranspordiradadele. "Tallinna bussijaamast väljunud 17.25 buss jõudis Peterburi mnt-le 17.55 kuna alates Mustakivi keskusest väljuv suund on umbes ja autod trügivad vahele," kirjutas Delfile üks lugeja.

Väiksemad ummikud on ka teistel kesklinna tänavatel.