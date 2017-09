FOTO | Prantsuse delegaate eskortinud politseisõidukile sõideti Stockmanni ristmikul sisse

Täna hommikul juhtus Tallinnas kümmekond kergemat avariid, millest suurema osa põhjustas tähelepanematus ja sombune ilm. Stockmanni ristmikul põrkasid kokku politseisõiduk ja sõiduauto.

Politse- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virki sõnul juhtus avarii sireeni ja vilkureid kasutanud politseisõidukiga Škoda, mis eskortis kella 7.30 paiku Liivalaia tänaval Prantsusmaa delegaatide autokolonni. Esialgsetel andmetel ületas sireeni ja vilkuritega saateauto Škoda poolt juhitud kolonn Liivalaia, Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmiku suunaga Narva maanteele, kus saateautole sõitis küljelt sisse ristmikku ületada soovinud Toyota Yaris. Õnnetuses said kahjustada sõidukid, inimesed õnneks viga ei saanud. Saateauto asendati ning kolonn jätkas liikumist.

Põhja prefektuuri avariiteenistuse vanem Tanel Pajumaa sõnas, et eesistumise raames ootab ees veel mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi ja linnas võib erinevatel kellaaegadel liikuda mitmeid delegaatide autokolonne. „Korteeži märgates tuleks autojuhtidel joonduda paremale poole sõidutee äärde, andes sellest kindlasti suunatulega märku. Tasub jälgida ka teiste sõidukijuhtide tegevust, kes rohelise fooritule taga seismisega on sõnum sellest, et ees on mingit laadi takistus või viivitus," märkis ta.

Lisaks juhtus hommikul mitmeid kergemaid avariisid, mille põhjused seisnesid enamasti väheses tähelepanelikkuses ning tavapärasest halvemates ilmaoludes. „Palun varuge sihtpunkti jõudmiseks piisavalt aega ning olge teiste liiklejate suhtes tähelepanelik ning arvestav,“ soovitas Pajumaa. Veel on praegu paras aeg välja vahetada kulunud kojamehed ning veenduda, et rehvid vastavad nõuetele.