Euroopa püüdleb taas liiklussurmade vaba päeva poole

Oluline on, et iga liikleja mõtleks, milliste riskidega liikluses kokku puutub ja mida ta saab teha nende vähendamiseks.

„Selleks, et liiklus oleks ohutum ja meie lähedased koju jõuaksid, ei piisa ainult Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti pingutustest. Me kõik peame panustama. Me kõik oleme liiklejad ja peame tegema vastutustundlikke ja teistega arvestavaid otsuseid,“ selgitas Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits.

„Pole midagi traagilisemat kui surm, mida saanuks vältida. Valdavat osa liiklussurmasid on võimalik ära hoida, kuid selleks peab järgima ühiselt kehtestatuid reegleid – näiteks kiirus, kainus ja mõistlikus.

On kurb mõelda, et Euroopal on vaja eraldi surmade vaba päeva, mille abil inimesed mõtlema panna,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Möödunud aastal liitus liiklussurmade vaba päeva ettevõtmisega 31 riiki, millest 15-s tõesti ei toimunud ühtegi fataalsete tagajärgedega liiklusõnnetust. Ka Eesti liikluses ei hukkunud sel päeval ühtegi inimest.

Tänavu viib Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga liiklussurmade vabal päeval läbi kampaaniat „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“, mille eesmärk on täiskasvanutele meelde tuletada, et neil on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige olulisem roll ning oma käitumisega ollakse väikestele liiklejatele eeskujuks.

Politseinikud keskenduvad selle nädala jooksul sõidukijuhtidele, kes kasutavad roolis telefoni. See on Eestis ja kogu maailmas üks üha olulisematest põhjustest, miks inimesed liikluses surevad.

Kolmandat aastat toimub ka Maanteeameti markeerimisaktsioon ,,Peatu, vaata, veendu!“, milles osaleb tänavu 100 kooli üle Eesti.