ETV-s alustab uus liiklusteemaline saade "Punane sekund"

Neljapäeval, 21. septembril, kell 20:30 alustab ETV-s Taavi Libe juhtimisel uus liiklusteemaline saade "Punane sekund". Tegu on koostööprojektiga, mille sõnum on selge: me keegi ei tea, millal on saatuslik hetk, kirjutab Accelerista. Saade püstitab küsimuse - kas õnnetus hüüab tulles?

Liiklussaade "Punane sekund" toob arhiivist välja tõestisündinud raskete liiklusõnnetuste toimikud. Millised tegurid viisid ühe või teise saatusliku õnnetuseni, kas ja kuidas oleks saanud traagilisi tagajägi vältida? Kui meie käitumegi õigesti, võib vea teha kaasliikleja. Kas ennast saab kaitsta? Kuidas? Sammhaaval taaslavastatakse rasked õnnetused ja mängitakse olukorrad läbi katsepolügoonil, liiklusohutusekspertide abiga käsitletakse arutletakse levinud ohuolukordade üle – kihutamine, kõrvalised tegevused roolis, lühike pikivahe, ohtlikud manöövrid, kambavaim, tervisehäired – “punane sekund” varitseb meid kõikjal. "Punane sekund" peatub pikemalt liiklusteemadel neljapäeviti ETV-s, kell 20.30.