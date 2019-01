Elmar Vaher: teede olukorraga ei saa rahule jääda

Samas tunnistab maanteeamet, et libeduse olulist näitajat - haardetegurit mõõdavad nad alles pärast õnnetust, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat". Politseijuht Elmar Vaheri sõnul ei saa teede olukorraga rahule jääda.

"Saab paremini. Kindlasti aitab meie arvates kaasa ka igasugune liiklusmärgistuse üle vaatamine," ütles ta.

Vaheri sõnul oleks palju abi ka elektroonilistest, automaatsetest liiklusmärkidest.

Vaher rääkis, et politsei on enamuse oma ressursist just liikluse jälgimisse panustanud.

"Me oleme tõstnud kogu oma jõu liiklusesse. Ka täna hommikul meie operatiivjuhid otsustasid jooksvalt ümber kogu oma ressursi, lõpetasid väga paljud tööd ja saatsid inimesed liiklust rahustama," sõnas ta.

Vaher pani juhtidele südamele, et keerulistes ilmaoludes tuleks liiklemisel kiirust vähendada, hoida pikivahet ja mitte tegeleda roolis olles kõrvaliste asjadega.