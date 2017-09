EKSPERT: Eestis juhtub telefoni kasutamise tõttu keskmiselt 2,1 liiklusõnnetust päevas

Liiklusõnnetused mobiiltelefoni kasutamise tõttu on tõusuteel. Ei ole ka üllatav, sest vähe on neid, kes ei kasuta sotsiaalmeediat ja veel vähem on neid, kel ei ole nutitelefoni. Kui inimesel on aga nii nutitelefon ja ta on ka aktiivne sotsiaalmeedia kanalites, siis on väga suur tõenäosus, et ta mobiiltelefon piuksub/väriseb/heliseb suure osa päevast. See tähendab, et ka autoroolis on see pisike tehnoloogiaime endale tähelepanu nõudmas ja suur osa juhtidest annab kiusatusele järele, et vaadata, mida see märguanne sisaldas. Teisisõnu mobiiltelefonide kasutamine on muutunud tõsiseks liiklusohuks.

Umbes aasta tagasi sajatasid autojuhid, et noored on zombidena mööda autoteid jooksmas ja samal ajal on pilk telefoni naelutatud. Mobiilirakendus Pokemon Go tõi tõesti tänavatele inimesi, kes ehk aastaid kardina taga pimeduses veetnud. Kuid nende poolt põhjustatud õnnetused ei ole võrreldavadki sellega, mis kaasneb mobiili kasutamisega autoroolis. USAs põhjustavad mobiili näppimised ligi neljandiku kõikidest avariidest. See teeb üle 330 000 õnnetuse aastas.

Uuringute kohaselt, on telefonis surfav autojuht 400% tõenäolisemalt osaline avariis. Statistika kohaselt on mobiili näppiv juht kuus korda tõenäolisemalt avariisse sattumas, kui seda on purjus juht. Vähemasti alkoholiuimas juht üritab silmi teel hoida, kuid telefoni vahtiv juht veedab suure osa ajast ekraani põrnitsedes.

„Eestis pole statistikat, kui suur osa liiklusõnnetustest on seotud mobiiltelefoni kasutamisega. Maanteeameti 2015. aastal tellitud küsitlusuuringu tulemustest selgus, et Eestis juhtub telefoni kasutamise tõttu aastas keskmiselt 2,1 liiklusõnnetust päevas. Andmed põhinevad inimestel, kes on liiklusõnnetusse sattumist ise tunnistanud. On põhjust arvata, et see arv on tunduvalt suurem,” kommenteeris Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.

Eestis näeb mobiiltelefoniga rääkimise eest ette trahvi kuni 200 eurot, mis linnaüldpildis eriliselt suur hirm ei tundu olevat, sest mobiiliga tegelev autojuht, ei ole just haruldus. Ju siis ei taju sõidukid seda ohtu, millesse nad kaasliiklejad seavad ja ka trahvi tasumine ei tundu kontimurdev.

„2017. aastal Maanteeameti tellimusel valminud küsitlusuuringu tulemustest selgus, et 72% meie sõidukijuhtidest on viimase 12 kuu jooksul autoroolis mobiiltelefoni kasutanud. Meestest on autoroolis telefoni kasutanud 80% ja naistest 62%. 26% inimestest on kõrvaliste tegevuste tõttu ohtlikku olukorda sattunud olukorda, levinumaks põhjuseks on telefoni kasutamine, vestlus kaassõitjatega” teatas Tallo.

Mujal maailmas võetakse asja aga tunduvalt tõsisemalt. Suurbritannias, kus lubadel on punktisüsteem, on mobiili käes hoidmise eest sõidu ajal ette nähtud trahv 200 naela ja kuus trahvipunkti lubadele. Juhile, kel on juhtimisõigus olnud vähem kui kaks aastat, tähendab see automaatselt lubadest ilma jäämist. Üle kahe aasta kogemusega autojuhtidel tähendab kuus punkti samuti suurt hüpet 12 punkti suunas, mille täitumisele järgneks samuti lubadest ilma jäämine.

Ka USAs, kus ei ole tervet riiki hõlmavat seadust, mis võtaks mobiiltelefoniga sõidu ajal tegelejaid ühe puuga, on erinevates osariikides erinevad karistused. Lõuna- Carolinas saab selle rikkumise eest 25 dollarit trahvi, samas kui Utahis tuleb välja käia kuni 750 dollarit.

Omaanis tuleks telefon aga hoopistükkis kindalaekasse peita, sest roolis mobiili kasutamine näeb trahvina ette kuni 10-päevast aresti ja lisaks tuleb välja käia kuni 300 OMR (700 eurot). Trinidad ja Tobago autojuhid pelgavad samuti mobiili näppida, kuna seal on karistuseks suisa 3-kuune järelemõtlemisaeg kinnises asutuses.

Üldiselt nähakse probleemi leevendamiseks aina kasvavaid karistusi, et muuta mobiiliga tegelemine võimalikult suure riskiga tegevuseks. Rootsi on aga läinud hoopis teises suunas ja ei ole autojuhtidel telefoniga rääkimist seadusega ära keelanud. Rootsi panustab pigem kasvatusse ja teadlikkuse tõstmisesse, et autojuhid teeksid ise teadliku valiku ja ei puutuks sõidu ajal piiksuvat kaaslast.

Kallis liikleja, kommenteeri, kui tõsiseks pead sina autojuhtide telefoniga tegelemist? Kas näed seda liikluses sageli?

