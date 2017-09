Eesmärk: 21 septembril jäävad liikluses kõik ellu!

Nii nagu on loodud autovaba päev, tubakavaba päev ja alkovaba september, on 21. september nüüd ametlikult liiklussurmadevaba päev.

Maanteeamet liitus 21. septembril toimuva Edwardi (European Day Without A Road Death) päevaga, mille eesmärk on tõmmata tähelepanu liiklusõnnetustele laiemalt. Oluline on, et iga liikleja mõtleks, milliste riskidega ta liikluses kokku puutub ning mida ta saab teha nende vähendamiseks.

Iga päev saab Euroopa* teedel keskmiselt surma 70 inimest ja vigastada 370. Liikluses on väga palju sellist, mida saame ise ära teha ning nõnda algatas European Traffic Police Network (TISPOL) kaks aastat tagasi projekti EDWARD (European Day Without A Road Death) ehk 21. september kuulutati liiklussurmade vabaks päevaks.

Möödunud aastal korraldati üle Euroopa selle raames erinevaid üritusi ning 19. riigil, sealhulgas kõigil Balti- ja Põhjamaadel, oli võimalik rõõmustada, sest päev möödus tõesti liiklussurmadeta. Nii möödunud aastal kui tänavu korraldab Maanteeameti markeerimisaktsiooni ,,Peatu, vaata, veendu!“, milles tänavu osaleb 83 kooli üle Eesti. 5.–6. klassi õpilased arutavad õpetajaga teeületusega seotud riske, kaardistavad ohtlikud teeületuskohad ning reguleerimata ülekäigukohtade ees olevatele kõnniteedele markeerivad õpilased sõnumi PEATU, VAATA, VEENDU!

21. septembril toimuva Edwardi päevaga on oodatud ühinema kõik liiklejad, kuid ka organisatsioonid, andes liiklusohutuse tõotuse: