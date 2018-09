DELFI HOMMIKUNE LIIKLUSBLOG | Liiklushooaeg on alanud, pudelikaelteks on sissesõidud linna

Siis hoia silm peal Delfi hommikusel liiklusblogil, mis värsket infot jagab ja sina aidata püüab!

Lugeja annab teada, et juba varasemalt on olnud hommikuti ummikud Muuga tee ja Pärnamäe tee ristmikel, kuid pärast Pärnamäe Rimi ringtee ja uue Irusilla ristmiku avamist on tööpäeva hommikuti sealt võimatu välja pääseda. "Kui varem tekkis autovoolu ikka aknaid, siis nüüd söövad ringtee ja ristmik need ära," annab lugeja teada. Väljasõidu ootsesaba on vahel kuni Käära peatuseni ehk kaks peatusevahet.

Värske Peetrist Tartu maantee kaudu kesklinna tööle jõudnu tõdemus: pööre kell 8 Peetrist Tartu maanteele ja pilk autoderivile andis koheselt märku, et tänasega on suveperiood läbi saanud ja "liiklushooaeg" alanud. Autosid on ilmselgelt rohkem kui eile, rääkimata suvest. Samas - ei midagi ekstreemset. Ühegi foori taga - Vana-Tartu maantee, Ülemiste, bussijaam, ei tulnud oodata kauem kui üks fooritsükkel. Pikemalt läinuks aega parempöördega Stockmanni ristmikul, ent seda sai vältida varem Kreutzwaldi tänavale pöörates. Kokkuvõttes: suvise 15 minuti asemel kulus kohale jõudmiseks 4-5 minutit kauem, aga ummikuks seda nimetada ei saa.

Värsketel koolijütsidel aitavad üle tee saada liikluskorraldajad. Neid on märgatud nii Kosmoses, Pronksis, aga ka näiteks Tartu maanteel.

Alatine murekoht Pärnu mnt-Liivalaia rist on liiklusrohke. Lühikene foor ning üks rada linna suunas tagab selle, et sellel ministeeriumiesisel ristil võib kuluda tavalisest enam aega.

Hommikune paikvaatlus aitas selgeks teha, et suure koormuse all on teed, mis kesklinna suunduvad. Linnasüdames on liiklus pisut rahulikum.

Ummikud on ka Pärnu maantee ja Viljandi maantee ristumisel, suunaga linna poole. Tallinna linnavalitsus teatab samal ajal, et Viljandi maanteele ehitatakse kergliiklustee lõigus Valdeku tänav-Pärnu maantee. Kergliikusltee pikkus on 2,6 kilomeetrit. Alates 2019. aasta juulist saab sealtkandi rahvas linna kiiremini rattaga?

Aega tuleb varuda Paldiski maanteel - loomaaiast kuni hipodroomini on kulub aega tavalisest enam.

Tallinnas Vabaõhumuuseumi teel – Vabaõhumuuseumi parkla lähedal – on tihe liiklusummik.

Tallinnas Paldiski maantee ja Õismäe tee ristil varitseb politsei.

Waze'i kasutajad teatasid tihedast ummikust Tallinnas Paldiski maanteel.