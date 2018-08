DELFI GRAAFIK | Vaata, kuidas jõuda Lilleküla staadionile nii, et närvid jääks alles

Parkimine, peatumine ja/või sissesõit on erinevatel aegadel osaliselt keelatud Asula, Marta, Kauba, Magdaleena ja Tehnika tänavatel ja Asula põigus. Kõikidesse piirangutega kohtadesse paigaldatakse ajutised liiklusmärgid, vajadusel töötavad liiklusreguleerijad. Piirangud kehtivad mõnes lõigus kuni 17. augustini.

13.-16. augustini on lennujaama, kesklinna ja Lilleküla piirkonnas tavapärasest märgatavalt rohkem liiklust, samuti toimub Real Madridi ja Atlético Madridi meeskondade ja teiste külaliste transport, mis võib lühiajaliselt tekitada liikluses seisakuid.

15. augusti õhtul on ajutisi liikluspiiranguid mitmel pool, sest Raekoja platsilt ja Viru väravate juurest toimuvad fännirongkäigud staadionile. 14. ja 15. augustil on Vabaduse väljakul avatud suur festivaliala.

Pealtvaatajate jaoks parkimisvõimalusi staadioni juures ei ole. Korraldajad soovitavad kasutada ühistransporti või kõndida Lillekülla. Ajutine taksopeatus avatakse Kauba tänaval (asukoht Kauba tänaval vahetult enne ristumist Asula tänavaga).

Eesti jalgpalli liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul on kõige tähtsam varuda staadionile tulemiseks aega. kuigi avavile on alles kell 22, soovitab ta tulla juba varem. "Kella seitsmest on väravad lahti. Inimestel on võimalik vaadata ringi staadioni ümber fännialal, pakutakse süüa-juua," ütles Uiboleht täna Delfile.