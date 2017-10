DELFI FOTOD | Ohtlik ümberpõige Tallinna ringteel sunnib talvistes oludes 9-kilomeetrisele ümbersõidule

Ööl vastu tänast raskete teeolude tõttu ajutiselt kinni pandud teelõiku Tallinna ringtee alguses ähvardab väga halva ilma korral taas sulgemine. See aga tähendab, et juhid peavad tegema 9-kilomeetrise ümbersõidu. Pika teekonna läbimise ohust pääsevad juhid hiljemalt 5. novembril, mil liiklus suunatakse kõne all oleval teelõigul asuvalt riskantselt ümberpõikelt taas põhiteele.

Eile õhtul Eestimaa vallutanud lumetuisk ja tormituuled sundisid ööl vastu tänast ligikaudu tunniks sulgema lõigu Tallinna ringteel. Tallinna ringtee alguses asuva teelõigu (lõik 0,6-2,8 km) sulgemine tähendas autojuhtidele 9 kilomeetri võrra pikenevat teekonda mööda Lagedi, Loo ja Tallinna-Narva maanteed. Kahekilomeetrisele teelõigule jääb ka Tallinna ringtee rekonstrueerimise ala, muuhulgas ka silla remondi ajaks tehtud ajutine ümberpõige, kus autodel tuleb järsakust esmalt alla ja seejärel tagasi üles ringteele pääseda. Mitu autojuhti kirjeldasid Delfile just selle ümberpõike ohtlikkust ja juhtisid tähelepanu, et sõidukitel tekkis libedaga ümberpõike läbimisega suuri raskusi. Lumi Tallinna ringteel Foto: Veiko Vares Seotud lood: FOTOD | Lumetuisk tegi oma töö: Tallinna ringteel suleti raskesti läbitav teelõik Maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles Delfile, et praegu on ümberpõige ja seega ka kogu lõik avatud. Loe veel Siiski pole välistatud, et eriolukordade tekkides suunatakse liiklus taas uuesti läbi Lagedi, Loo ja Tallinna-Narva maantee. Kisseljov rõhutas, et ümberpõige on lühiajaline ja tööde teostamine on vajalik, et minna edasi järgmise tööetapi juurde. "Võimaliku ümbersõidu vajaduse kasutamine lõpeb hiljemalt 5. novembril, mil liiklus läheb uuesti ümberpõikelt põhiteele. Tööde teostamisel tehakse kõik võimalik selleks, et Tallinna ringtee liiklust ei peaks ümber suunama," selgitas Kisseljov. Maanteeamet palub autojuhtidel olla eriti tähelepanelik, arvestada ilmaoludega ja valida ilmastikuoludele sobivat sõidukiirust.