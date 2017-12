Pilt maanteest on illustratiivne.

Tarktee hetkeseisuga (täna kell 6) liikluspiirangutest ei teata, küll aga tasub tutvuda teeoludega.

Teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel on varahommikul valdavalt soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on ilm suurema sajuta. Õhutemperatuur on idapool nullist madalamal, läänepool on plussis.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: varu aega, maantee pole koht, kus oma päevast ajagraafikut tasa teha!