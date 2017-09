Autojuhi kriminaalne 1,5 promilline alkoholijoove. Kui palju tuleb kanget kraami juua, et nii purju jääda?

Foto on illustratiivne Foto: Argo Ingver

Viimasel ajal on sagedased teated tuntud inimeste joobes juhtimise kohta. Mitmel puhul oli tegu suisa kriminaalse joobega, ehk puhudes näitas alkomeetri näit üle 1,5 promilli. See on alkoholi sisaldus, mida ei saa ajada jääknähtude süüks. Või selle süüks, et paar tundi tagasi sai joodud õlu, mis veel verest välja läinud pole. Uurisime Tervise Arengu Instituudist, mida tähendab 1,5 promilline joove? Kui palju peab selleks alkoholi jooma?