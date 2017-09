Äike tekitas elektriautole 4000-eurose kahju

Augustis aset leidnud äikesetormi tagajärjel sai kahjustusi elektriauto ning nüüdseks on selgunud, et selle hüvitamiseks kulus 4000 eurot.

Kahjuteate järgi tekkis hoones äikesetormist ülepinge, mille tagajärjel põlesid läbi elektrijuhtmed. Elektriauto Nissan Leaf laadimispistik oli samal ajal maja vooluvõrgus ning äikese ajal tekkinud rike lõpetas laadimise, mis tegi sellest kaskokindlustuse juhtumi.

„Põhiliselt sai kannatada elektriauto laadimismoodul, mille asendamine moodustab üle 90% kogu kahju maksumusest,“ ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Jaanus Tanne.

Kindlustusselts tuletab meelde, et äikesega tekkida võiv ülepinge mõjub autole samamoodi nagu igale teisele kodus sel hetkel vooluvõrgus olevale elektri- või elektroonikaseadmele.

„Olenevalt, kuhu ja kuidas äike täpselt sisse lööb, võib maja toiteliinis tekkida nii üle- kui alapinge. Mõlemad on elektriseadmetele ohtlikud. Kui maja elektrisüsteem on korralik ja tänapäevastele nõuetele vastav, siis veel üks võimalus äikesekahjusid ennetada on paigaldada majja sisenevale toitekaablile liigpingepiirikud,“ lausus Tanne.

Sõidukite maaletooja esindaja Henri Daumi kinnitusel on tegu küll esimese elektriauto Nissan Leaf äikesekahjude juhtumiga, kuid valest laadimisest on varemgi ette tulnud seinakontaktide sulamist.

Elektriauto laadimisel kodustes tingimustes peaks kindlasti eelnevalt veenduma, et kasutatav elektripistik vajaminevat voolu ka võimaldab. Kui pistik on vana ja ilma maanduskontaktideta, pistikupesal on ülekuumenemis- või sulamisjäljed ja juhtmed ripuvad, siis pigem tasuks otsida laadimiseks mõni teine koht. Lisaks ei tasu autot laadida läbi pikendusjuhtme.

Elektriauto ei pruugi kehva või puuduliku maanduse ning väga kõikuva pinge korral (näiteks üksik metsatalu pika elektriliini lõpus) üldse laadima hakatagi. Kui elektripaigaldis on tehtud nõuete ja normide kohaselt, siis ei tohiks auto laadimisel tekkida mingeid probleeme.