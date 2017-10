Sikupilli kisendavad kitsed, sigade mägi jpm - Lasnamäe uued ja vanad nimed

Lasnamäe linnaosa paneelmajade suurehituse algusest on möödas pea 40 aastat. Tegelikult on siin elatud juba aastatuhandeid. Lasnamäe on suur ja lai ning väga mitmekesine. Teie ees on mosaiik, murdosa Lasnamäe olemusest. Lasnamäe kui tore ja arenev linnaosa on tegelikkuses veel paljudele tundmatu.

Tontide raba ja sigade mägi

„Lasti Lennuk Lalli alla…” ütleb rahvuseepos „Kalevipoeg”. See tähendab, et kangelase puhtast hõbedast vermitud laev randus Lasnamäe all. Tänapäeval mälestavad seda värssi Kalevipoja tänav ja tema esimese armastuse Saarepiiga puiestee. Muinasaega meenutavad näiteks Pikri, Varraku, Ümera või Vikerlase tänavad. 1343. a Jüriöö ülestõus on inspireerinud Nuia ja Tapri nimed. Legendi järgi heidetud otsustavas tapluses langenud Eesti mässajad, arvult kolm tuhat, lahingupaiga lähedasse rappa. Sealt saanud nime Tondiraba. Aga lasna-tüve on sakslased kirjutanud hoopis Lake – nagu Laagna tee. Eesti keel on sakste kõrvus üldse kummaliselt kõlanud. Seetõttu on ka Jüriöö sõdalaste laagripaik, eesti keeli Sõjamäe, kirjutatud ka Seamäe ja tõlgitud saksa keelde Schwinsberg.

Rikkad eestlased ja kisendavad kitsed

Lasnamäe nimi on olnud ka Kivimäe. Loogiline: siit murti paekivi kogu Tallinna kuulsa vanalinna ehitamiseks. Seda töökat aega mälestab Kivimurru tänav, lisaks veel hulk pae-tüvega nimesid. 17. sajandi kiviraidurid olid eestlased – vabad ja jõukad mehed. Pallasti tänav tähendab algselt pae kaevandamisel tekkinud kiviprügi. Dvigateli tehas on andnud nimed, nagu Sepise, Lõõtsa või Ääsi. Aga Lasnamäe kõige naljakam tänavanimi Sikupilli olla pärit sellest ajast, kui eeslinna elanikud veel kitsi pidasid. Armuvalus loomad lärmanud öösiti mis kole. Nende kisa on tänapäeval jäädvustatud ka kaubanduskeskuse nimes. Logol pasunat puhuv sikk on lihtsalt kunstniku liialdus.

Kihnu Virve ehib majaseina Valgel tänaval. Tänav on saanud nime Valge ehk Alumise majaka järgi Foto: Anneli Külaots

