Otsus Lasnamäe kohta: „Siia saagu linn!”

Nemad mõtlesid välja Lasnamäe: Mart Port, Malle Meelak, Hugo Sepp, Karl Tallo, Ene Aurik ja Irina Raud Lasnamäe maketi juures, detsember 1972 Foto: Raamat "Eesti XX sajandi ruum"

Lasnamäe linnaosa paneelmajade suurehituse algusest on möödas pea 40 aastat. Tegelikult on siin elatud juba aastatuhandeid. Lasnamäe on suur ja lai ning väga mitmekesine. Teie ees on mosaiik, murdosa Lasnamäe olemusest. Lasnamäe kui tore ja arenev linnaosa on veel paljudele tegelikkuses tundmatu.