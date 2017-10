Lasnamäe korterid - odavad, kallid ja kummalised

Lasnamäe soodsamate korterite hinnad jäävad alla 30 000 euro. Odavaim korter maksab umbes 26 000–28 000 ja on seega pea poole võrra kallim kui Tallinna kõige soodsama hinnaga elupind Nafta tänaval. Lähemalt vaadates pole need Sikupilli või Pallasti tänava toakesed odavad ühti: ruutmeetreid on vähe, tihti vajab kogu kupatus kapitaalremonti. Samas ruutmeetrihinnaga 1400–1500 eurot võime vaadata juba uusarendusi, näiteks B-energiaklassi maja Mahtra tänaval.

Odavamad korterid on nagu teisteski linnaosades endiste ühiselamute erastatud pindadel. Harilikult on selline paik mõnes 1960. aastail valminud ühiselamus. Heal juhul on maja soojustatud, halval mitte, aga hinda ei tundu see mõjutavat – ka korrastatud ehitise energiamärgis ei kasva kõrgemaks kui „E”. Toake ise võib olla ainult 11 ruutmeetrit suur, kuid mahutada siiski duši, WC ja kööginurga. Tudengile sobib küll. Paljud eelistavad üürimise asemel osta ja õigesti teevad, kuumakse on sama.

Sügavamalt õngitsedes võib ette jääda hoopis korralikum, paksude tellisseintega elamu. Valge tänava algusse ehitati 1950. aastail kummalisi koridorsüsteemis maju, põhiliselt ametipindadeks. See tähendas, et korter kuulus asutusele ja töötajal tuli elupind töökohta vahetades tagastada.

Praeguseks on ühte Valge tänava hoonesse kolinud veeteede amet. See maja on renoveeritud. Teised elamud paistavad endiselt räämas, ent välismulje võib petta. Ühetoalise stuudio 16 ruutmeetrit mahutavad nii WC kui ka pesuruumi, lisaks vinge köögimööbli ja roosikirjadega frontooni välisukse kohal. Tapeedid on kallid ja sanitaartehnika viimase peal. KUMU ja presidendiloss jäävad kiviga visata.

Hiljuti müüdi Asunduse tänava hruštšovkas uudselt maitsekalt disainitud korter, mille toa ja koridori vahelisest seinast oli omanik kujundanud efektse hiiglasuure N-tähe kujulise kaare. Andekas uuendus kergitas hinda üle 1700 euro ruutmeetrilt, mis Lasnamäe keskmisest kõvasti kõrgem.

Köögist sai vannituba 1990. aastate lõpus püüdsid paljud lasnamäelased oma kodusid kosmeetilise operatsiooniga turgutada. Levinuim viis oli lammutada mõni sisesein. Erasektoris töötav üksikema Maarika kaotas üheksakorruselise standardmaja kahetoalises korteris vannitoa ja tegi kööginurga hoopis avardunud esikusse. Köögist sai spaamõõtu vannituba, mida vääristasid viit inimest mahutav mullivann ja massaažidušid. Vanni kõrvale pandi õitsema jaapani kirsipuu elusuuruses plastkoopia. Aknast paistis päevavalgus, paraku ka naabermaja sein ja mitusada sealset uudishimulikku silma. Paar aastat uut remonti nautinud Maarika kolis Viimsisse, kus majad väiksemad ja korterid suuremad.

Otse Lasnamäe veerul kerkib kolm eelmise põlvkonna tornmaja. Kõrgemate korruste akendest avanevad uskumatud vaated. Ühistud on suutnud torne korrastada. Omanikud, kelle rahakott seda lubab, on oma korteri lodžad kinni ehitanud ja rõdu vahelise seina eemaldanud. Lahendus annab ühetoalises korteris kuus-seitse ruutmeetrit ruumi juurde.

Odavam on osta hulgi. Seepärast maksab kogu korrus Majaka tänaval ainult 464 eurot ruutmeeter ehk 199 000 eurot. Kes vajab kümmet tuba renoveerimata majas, andku tuld.

Aga kallid elamispinnad? Üllatus-üllatus, ka neist pole puudust

Kohe Narva maanteed pidi üles sõites leiame tee kõrvalt kraanad ja kopad. Kivid ja plaadid ootavad hetke, mil nendest kerkib Mäe tänava uhkus – arendusprojekti Lauluväljaku Residentsid elumajad. Kõrgeima korruse penthouse´i eest küsitakse 3500 eurot ruutmeetrilt. 122-ruutmeetrise B-energiaklassi superkorteri eest tuleb välja käia ei rohkem ega vähem kui 435 000 eurot. Selle eest saab hingematvad vaated kogu linnale, kalli siseviimistluse ja igasugu vidinaid, nagu soojustagastus, sundventilatsioon ja lähijuhitav põrandaküte. Peale silmailu pole miski veel kindel – 3D-pildid muutuvad tõeluseks alles järgmisel aastal. Aga Kadriorgu on kukesamm ja õllesummerilt saab vahepeal koju kempsu minna.

Kinniehitatud lodža ja eemaldatud vahesein muudab üldmuljet tublisti Foto: City Property OÜ

Hinna kõrval mängib ostuhuvilise jaoks tähtsat osa ka korteri välimus, õigemini hing või aura, kuidas keegi seda nimetab. Kes tahab kogu ilu otsast peale ise luua, otsib lihtsalt karpi, mida tühjamat, seda parem. Kes soovib vahetada eurod juba valmis tordi vastu, võib leida kena puhta pesa, mille viimistlus ei erine sadadest teistest üle kogu Eesti. Aga on ka neid kohti, kus torti katavad rüüsid ja roosid ning kõige keskel veel kirss või kroon.

Endises ühiselamus asub luksuslik korter foto: Hansman Kinnisvara OÜ

Üks Lasnamäe kõige pöörasemaid kortereid asub endises ühiselamus Pae 25. 177 ruutmeetrit jaguneb viieks toaks kahel korrusel. Esikus mahuks jalgrattaga sõitma. Elutoast viib üles treitud puitsammastega trepp. Samasugune võre kaunistab estraadiks ehitatud köögiosa. Kaared, orvad, süvendvalgustid ja katuseaknad täiendavad antiiki matkivate vinüültapeetidega pindu. Kõrged laed lubavad kleepida seina kaks erinevat katet ja poordi pealekauba. Põhieluruumi põrandat katab idamaise mustriga keraamiline plaat, millelt peegeldub vägev paekivist kamin. Vannituba ja sellele lisatud saun on kokku sama suured kui väiksem tüüpkorter hruštšovkas. Vastupidi paljudele uuendatud korteritele jõuab uksest välja astudes päris kobedasse koridori, mille stalinlik pompoossus on saanud uue värvikuue ja näeb seepärast päris viisakas välja. Skandinaavia minimalism on siitkandi jõukurile küll täiesti võõras, kuid vähemalt esindab kõnealune elupind üht kindlat maitset väga stiilipuhtalt.

Kokkuvõttes on Lasnamäele kolijal valikut seinast seina. Iga soovija peaks saama just seda, mida otsima hakkab.

