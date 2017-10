Lasnamäe ehitus ja argipäev

Perekond Nõmmel oli kaheksa last. Oma kätega ehitati Pallasti tänavale puumajake ja kanti käruga muld väikese aia tarbeks. Isa Nõmme süda seiskus 1948. aastal. Kümme aastat hiljem otsustas linn maja lammutada, et teha ruumi uusehitistele. Pereema nuttis, kuid suri siiski omas majas kuu aega enne selle hävitamist. Üks noor õunapuu kaevati aiast üles ja istutati Kadriorgu, kus see kasvab tänini.