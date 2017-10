Lasnamäe 2.0: noored räägivad tulevikust

Lasnamäe linnaosa paneelmajade suurehituse algusest on möödas pea 40 aastat. Tegelikult on siin elatud juba aastatuhandeid. Lasnamäe on suur ja lai ning väga mitmekesine. Teie ees on mosaiik, murdosa Lasnamäe olemusest. Lasnamäe kui tore ja arenev linnaosa on tegelikkuses veel paljudele tundmatu.

Pavel on elanud Lasnamäel suurema osa elust, kokku 20 aastat. Pärast esimest klassi suunasid vanemad ta Kadrioru Saksa gümnaasiumi, sest eesti kool tundus perspektiivsem. IT-eriala lõpetas noormees Tartu ülikoolis. Praegu töötab Pavel Danske pangas.



Pavel on Lasanmäel üles kasvanud, kuid sooviks siiski elada keskklinnas Foto: Nataly Eensaar

„Viimase kümne aasta jooksul on linnaosa väga palju täiustatud. Parim asi minu jaoks on mõni aasta tagasi valminud Pae park, kus on väga mõnus sporti teha ja niisama jalutada. Soovitan kõigil sealt vähemalt korra läbi astuda,” kiidab Pavel.



Pae park on paljudele uue ja parema Lasnamäe sümbol Foto: Anneli Külaots





Pae pargi sild Foto: Anneli Külaots





Mida tahaksid muuta?

Ei oskagi pakkuda – Lasnamäe areneb kogu aeg ja ma olen muutustega väga rahul.

Kuhu ostaksid uue kodu ja miks?

Kesklinna, sest minu prioriteet on mugavus – meeldib, kui kõik olulised kohad on kodu lähedal. Töö, poed ja trennikohad peavad asuma käeulatuses, ma ei raatsi raisata aega ühest kohast teise minekule. Mul ei oleks midagi ka Lasnamäe vastu, kui see kriteeriumile vastaks.





Vladimir soovib hiiglasuurt parki

Tema kaugsõidukaptenist isa tuli Tallinna elama 1985. aastal. Vladimiri esimesed mälestused on Priisle kandi tühermaast ja läbisegi heidetud betoonplokkidest, mis moodustasid laste jaoks põnevaid käike ja koopaid. Tallinna humanitaargümnaasiumi keelekümblusklass oli nagu vettehüpe kõrgest tornist.



Vladimir Foto: Grete Landson

„Ma ei saanud keelt kohe selgeks, aga sain teada, kuidas seda õppida,” tõdeb Vladimir. „Olen väga-väga tänulik õpetajatele, kes olid nõudlikud, paindlikud ja sõbralikud.” Tartu ülikooli õigusteaduskonnas keelemuret enam polnud. Vladimir töötab õiguskantsleri büroos.

„Lasnamäe ei muutu kunagi eakate linnaks. Alati jätkub siin noori peresid ja lapsi,” mõlgutab Vladimir tuleviku üle. „Tahaksin, et Lasnamäe oleks nagu vanalinn, Telliskivi keskus või Kalamaja – mõnus keskkond, kus on tore jalutada, palju kohvikuid, baare, kus võtta väike õlu … Siin on nii palju kasutamata maastikku, mida muuta põnevateks ajaveetmiskohtadeks, kuhu pääseb kodust jala. Raadiku kandi garaažidesse võiks teha loomelinnaku. Pae pargist üksi on vähe, minu kodust Kihnu tänavast on sinna pikk maa. Paevälja avamaale kavandatakse uusi kõrghooneid. Lubage, ma fantaseerin – sinna võiks tulla hoopis linna suurim park, mis ühendaks Kadrioru ja Pirita rohealasid. Koht, kuhu minna piknikule, teha jaanituld. Suur vabaõhuruum, mis oleks vaba äriarendusest.

Vaade Pae pargis Foto: Anneli Külaots

Praegu veavad elanikud sinna salaja prügi. Mida rohkem inimene kodupaika armastab, seda vähem teeb ta keskkonnale liiga. Võtmeküsimuseks on, kuidas panna inimesed uskuma, et Lasnamäe on nende kodu.”

