Kriminaalne Lasnamäe: kas mineviku hirmud või tänapäev?

„Olin noor ema. Meie maja teises tiivas elas üks Tallinna kõige võimsam mafiooso. Majarahvale see meeldis: hunt kodu ümbert ei murra, oled kaitse all. Sellele tüübile sõideti pidevalt aru andma ja saaki jagama. Suhtlus käis nii: must auto sõitis akna alla ja põrutas signaali. Pealiku aknast vaadati, kas on oma mees. Nii sündis kümneid kordi päevas. Ükskord ärkas mu laps jubeda signaali peale nuttes üles. Siis sai mõõt täis, jooksin välja kantpead sõimama. Tema saatis mind pikalt. Aga mina olin meeleheitel ja äkki torkas pähe see õige lause. Lõin pea selga ja ütlesin: „Aga teie ei tea, kes mu isa on!” Vaat siis ehmatas ketikael ära, jäi vait ja puges oma Mersusse tagasi. Minu isa, muide, on täitsa tavaline inimene.”