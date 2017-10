Kotka pood – Nõukogude Liidu esimene supermarket?

Leida pidas oma 70 aasta juubelit aprilli lõpul 1986. aastal. Peol pidi osalema umbes 20 inimest. Kotka poest telliti ette rikkalik lauatäis lihatooteid. Kätte pidi need saama kolmapäeval, kuid tellija jõudis poodi liiga hilja. Neljapäev oli koristuspäev ja kogu selvehall suletud. Reede ehk pidupäeva hommikul kohale tõtanud naine sai teada, et avarii oli poe kaheks päevaks elektrita jätnud. Külmikusse hoiule pandud kaup lehkas tajutavalt. Kauplus väitis, et uut pole kuskilt võtta, lisades, et tellija on kohustatud tellimuse välja ostma.

Pisarsilmi maksis tellija pahaks läinud singid-vorstid kinni ja tassis minema. Kodus läks lahti hiiglatöö: kogu kaup tuli kaaliumpermanganaadi ämbritesse likku panna, viinerid kraani all puhtaks pesta, siis asjad ahju laduda ja loota, et kuumus on kangem kui roisubakterid. Kõik läks hästi, külalised jäid ellu ja terveks.