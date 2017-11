Eesti suurim korteriühtistu - 2 väikse valla jagu inimesi ja kus ööbikud laulavad ööde kaupa

Lasnamäe linnaosa paneelmajade suurehituse algusest on möödas pea 40 aastat. Tegelikult on siin elatud juba aastatuhandeid. Lasnamäe on suur ja lai ning väga mitmekesine. Teie ees on mosaiik, murdosa Lasnamäe olemusest. Lasnamäe kui tore ja arenev linnaosa on tegelikkuses veel paljudele tundmatu.

Kas tõesti võib ühes ja samas majas olla 324 korterit? Paasiku 4 on öeldavasti Eesti suurim korteriühistu. Mõni aasta tagasi elas seal rahvastikuregistri andmeil 724 inimest, umbes kahe väiksema valla jagu.

„Suurus on pigem kasuks,” arvab korteriühistu esimees Margus Jüriväli. „Remondimakseid on suures ühistus kergem jagada. Maksame 40 senti ruutmeetrilt. See on odav.”

Raha on läinud asja ette: maja seina ehib Kauni Kodu märk. Trepikojad on puhtad, nende välisseinad värvitud, maja ees kena kivisillutis ja katused värskelt uuendatud. Nüüd on ka üheksandal korrusel õige sisekliima ja korterite laed tingimusteta veekindlad.



Korteriühistu esimees Margus Jüriväli Foto: Anneli Külaots

Kas nii suur maja muudab elaniku anonüümseks?

Mingil määral ehk jah. Trepikojas öeldud tere ei tähenda suhteid. Aga seltskond on korralik.

Kuhu ühistu rahvas üldkoosolekul ära mahub?

„Koosolekul käivad vähesed. See on hea märk. Kui ühistul oleks probleeme, küll siis oleksid kõik kohal,” usub Margus. „Naabruse koolimaja saalis on umbes 150 kohta. Ruumi jääb ülegi.”

Paasiku megamaja vähemalt 724 elanikuga Foto: Anneli Külaots

Valmimisaastal 1994 oli Paasiku 4 nn kooperatiivmaja. Erandlikult olid enamik asutajaliikmeid eestlased. Sissemaksed tehti veel puurubladega, aga maja valmis juba varasel ja vaesel krooniajal. Omanikud said pinna kätte musta karbina, kus oli mingipärast küll vann, kuid puudus WC-pott. Radiaatoreid alles hakati paigaldama. Need olid virnade viisi trepikodadesse laotud. Et tolle aja pätid olid väga maiad metalli peale, seati ühistu territooriumil sisse vabatahtlik ööpäevane valve.

Praegu on algseid elanikke alles ainult kümne korteri jagu.

Majas on kortereid üle 300 Foto: Anneli Külaots

Mis on kõige rohkem muutunud?

Margus mõtleb. „Lasnamäe elukeskkond. Maja taha on rajatud park. Terviserajad kutsuvad välja liikuma. Kui ühest aknast paistab kivilinn, siis teist avades oled nagu metsas. Igal kevadel saabuvad ööbikud ja laulavad meile ööde kaupa.”

