Võrumaal kihutanud mees jäi ilma juhtumisõigusest ja suunati heakorratöödele

Teisipäeval tuvastas politsei, et Võru vallas kihutab üks BMW-d juhtinud 22-aastane mees 151 km/h. Nii ületas autojuht lubatud sõidukiirust enam kui 60 km/h. Autojuht selgitas, et kiirustas parasjagu toetama abi vajanud lähedast ning seepärast andis pikal sirgel teelõigul teadlikult gaasi lootuses kiiresti kohale jõuda. Mees peeti aga kinni ja viidi esialgu arestimajja. Pärast poolteist päeva kambris otsustati kohtuistungil, et kihutajalt võetakse pooleks aastaks juhtimisõigus. Lisaks tuleb tal 20 tundi pühendada ühiskondlikult kasulikule tööle.

Kagu politseijaoskonna komissar Tarmo Tammesoo sõnas, et ükskõik kui kiire liiklejal ka on, ei õigusta see seaduserikkumist ja kaasliiklejate elu ja tervise ohtu seadmist. „Kartuses, et eemal olev lähedane vajab abi, tuleks sellest esmajoones teada anda häirekeskusele, mitte talvisel teel ajaga võidu kihutades end ja teisi liiklejaid ohustada. Abistajast, kes hinge vaakudes autoga kraavis lõpetab, pole nagunii kellelegi kasu,“ nentis politseinik.