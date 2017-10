Vormsi praamil kadunuks jäänud naine kuulutati teadmata kadunuks

Kaks ja pool nädalat tagasi Vormsi praamil kadunuks jäänud 43-aastast naist pole siiani leitud. Aktiivsed otsingud on lõpetatud, kuid politsei palub siiski kalameestel ja teistel rannikul liikujatel olla tähelepanelik.

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin ütles Delfile, et tänaseni naist leida õnnestunud ei ole ja praeguseks on ta kuulutatud teadmata kadunud isikuks.

"Jätkame otsinguid nii merel kui rannikualal, kuid madalama intensiivsusega, sest sündmusest on möödunud juba üle kahe nädala ja muutunud on ka ilmastikuolud. Politsei palub kõikidel rannikul liikujatel ja kalameestel, kes märkavad meres või rannikul riideid või kadunud naisterahvast, koheselt helistada hädaabinumbrile 112," lisas Taratuhin.

Laeva meeskond otsis Taratuhini sõnul naist esialgu praamilt ning kui oldi veendunud, et teda praamil ei ole ja ta sealt ka maha ei läinud, teavitati häirekeskust. Seejärel alustati naise otsinguid ja juba samal õhtul hakkasid Vormsi vabatahtlikud naist otsima oletatava õnnetuse piirkonnas paadiga merel ja samuti mööda rannikut.

"Kuna esialgu ei olnud naise kadumise asjaolud selged, siis üheaegselt kontrolliti kadunu elukohta ja võeti ühendust tutvusringkonda kuuluvate isikutega, et saada võimalikult palju taustainfot. Esimese õhtu jooksul täiendavat infot koguda ei õnnestunud ja otsingud tulemust ei andnud," sõnas Taratuhin.

Järgmisel hommikul alustati otsinguid suuremate jõududega ja otsingutesse kaasati ka PPA kaater ja lennusalga kopter. Sündmusele järgnenud kahe nädala jooksul on politsei koos Vormsi SAR vabatahtlikega igapäevaselt teostanud otsinguid merelt, ranniku äärest ja otsingualas olevatelt saartelt. Otsinguala ulatus Riguldist Puiseni.

10. oktoobri õhtul hüppas või kukkus Rohuküla-Sviby suunas sõitnud praamilt alla naine ja jäi kadunuks. Laevatekilt leiti 43-aastase naise käekott koos dokumentide ja mobiiltelefoniga. Praeguseks on politsei on vaadanud läbi kõik praamil olevate turvakaamerate salvestised ja neilt ei ole üheselt tuvastatav, kas naine hüppas või kukkus merre. Salvestistelt on näha, kuidas naine liigub praamil ringi nii salongis kui päikesetekil ja samuti moment, kus ta kukub või hüppab merre.