VÕIKAD KAADRID | Eesti ärimehe karusloomafarmis Karjalas suri nälga mitu tuhat looma

Briti leht Daily Mail avaldas võikad kaadrid Venemaal asuvast Eesti ärimehele kuuluvas karusloomafarmist, kus suri mitu tuhat looma.

Ärimees Aivo Hallisti karusloomafarmis Venemaal Karjalas Prjažinskoje rajoonis suri tuhandeid loomi nälga. Lisaks surnud loomadele elavad farmis ka rebased ja mingid, kes söövad toidupuuduse tõttu oma puurikaaslasi.

Karusloomakasvatuses on hetkel alles 10 000 minki ja 2700 rebast, nemad on plaanis tappa novembris. Üks farmis töötav naine rääkis, et loomad elavad puurides kahekaupa ja kui üks neist sureb, sööb teine ta ellujäämiseks ära.

Mõistagi ei meeldi selline töökeskkond ka farmi töötajatele, sealt on lahkunud ligi sada inimest, kellele pole alates maikuust palku välja makstud. Hallist ütles Vene meediale, et ta sai farmis valitsevast olukorrast teada eelmisel nädalal ning plaanib maksmata palgad välja maksta. Kohal käinud Karjala Vabariigi põllumajandusminister Vladimir Labinov hindas aga olukorda rahuldavaks.

Hallist on olnud ka Eesti meedia huviorbiidis. Näiteks kirjutas 2008. aastal Eesti Ekspress, et Hallist kaebas kohtusse saate "Pealtnägija". Eetrisse läks nimelt uudislõik, kus mitu inimest tundis toona suure ja lugupeetud kinnisvarafirma Uus Maa tegevdirektori asetäitjana töötanud Aivo Hallistis ära endise kelmi, kes 90ndate alguses pettis valenime all esinedes 22-lt kannatanult ligi 2 miljonit krooni.

Pärast tema mineviku avalikukstulekut soojalt ametikohalt lahkunud Hallist kaebas Eesti ühe populaarsema saate ja Eesti Rahvusringhäälingu kohtusse, süüdistades neid ebaõigete andmete avaldamises ja nõudes talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise eest viis miljonit krooni.

Hallist vs "Pealtnägija" kohtuasja tegi keeruliseks, et ehkki kogutud tõendid näitasid Hallisti puhul kuriteo koosseisu olemasolu, lõpetas Riigiprokuratuur 2005. aasta detsembris 12 aastat kestnud kriminaalmenetluse aegumise tõttu.