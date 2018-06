Virtsu-Kuivastu praamil jäi kadunuks üle parda kukkunud või hüpanud mees

Täna kella 12.15 ajal sai Merevalvekeskus teate Virtsu-Kuivastu praamilt „Tõll“ vette kukkunud või hüpanud mehest. Juhtum leidis aset sadamakai läheduses, kui praam oli jõudmas Kuivastu sadamasse.

24-aastase mehe kadumine selgus, kui temaga koos olnud tuttav läks Kuivastus praamilt maha ja avastas, et mees praamilt maha ei tulnud. Laeva kaamerate salvestisi kontrollides selgitati välja, et mees ei ole praamilt maha läinud ja sadamakaamera salvestiselt on näha, et kell 10.39 hüppab või kukub praami välistekil viibinud mees vette.

„Meest asusid peale teate laekumist otsima Muhu vabatahtlikud merepäästjad ja samuti Kuressaare merepäästepatrull. Lisaks kontrollis piirkonda PPA lennusalga lennuk. Paraku ei ole meest seni leitud. Täna õhtul tulevad piirkonda kontrollima tuukrid,“ rääkis Kuressaare politseijaoskonna välijuht Andres Vassar.