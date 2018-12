Vingugaasi leke: tänu vingugaasiandurile inimesed kannatada ei saanud

"Kell 14.34 said päästjad väljakutse Väike-Maarja valda Rakke alevikku Faehlmanni teele, kus ahjuküttega kortermaja korteris rakendus tööle vingugaasiandur," ütles Ida päästekeskuse juht Jevgenia Parv.

Päästjad avastasid, et korteris oli vingugaas, inimesed evakueeriti. Päästjad kontrollisid ohutust ka kõrvalkorterites, kuid kusagil vingugaasi ega tulekahju ei olnud. Arvatavasti pani inimene liiga vara siibri kinni. Tänu vingugaasiandurile inimesed kannatada ei saanud.

Päästeamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.

Vingumürgituste ja sellest põhjustatud surmade vähendamiseks plaanib siseministeerium vajalikuks teha vingugaasiandur lähiaastatel kohustuslikuks neis kodudes, kus kasutatakse puuküttel ahju, pliiti või kaminat.

Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?

- Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.

- Toimetage võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, kutsuge kohale kiirabi.

- Lülita välja kõik soojusseadmed või avage siiber.

- Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage.