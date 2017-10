Viljandis tütarlapse surnuks kägistanud noormees sai mõrvasüüdistuse

Lõuna Ringkonnaprokuratuur esitas süüdistuse mõrvas 22-aastasele noormehele, keda kahtlustati Viljandi järve ääres käesoleva aasta 10. juunil 17-aastase neiu tapmises. Süüdistatav astub üldmenetluses kohtusse saadetud kriminaalasjas Tartu maakohtu ette 10. novembril toimuval eelistungil.

Süüdistuse kohaselt kutsus tänaseks 22-aastane noormees 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas.

Süüdistuse kohaselt pigistas ta vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine. Sellega pani süüdistatav toime mõrva ehk tapmise teise süüteo varjamise ja toimepanemise hõlbustamise eesmärgil.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnul šokeeris neiu tapmine tõenäoliselt kõiki Viljandi ja paljusid Eesti elanikke. "Tegemist on kahtlemata jõhkra teoga, mille menetlemine oli meie jaoks prioriteetne. Täna oleme valmis selleks, et alustada menetluse käigus kogutud tõendite uurimist kohtus," ütles Talimaa.

"Tegime kohtueelse menetluse käigus sihikindlalt kõik endast oleneva, et jõuda juhtumi asjaolude väljaselgitamiseni ja nüüd astub noormees mõrvasüüdistusega kohtu ette," lisas prokurör.

Mõrvas süüditunnistamisel võib kohus karistada kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Süüdistatav on varasemalt vägistamise eest vanglas karistust kandnud

Mõrvas süüdistatav Lääne-Virumaalt pärit noormees on varasemalt Viru vanglas karistust kandnud vägistamise eest. 2012. aastal kahe ja poole aasta pikkuse karistuse saanud noormees taotles kaks aastat hiljem ka tingimisi enne tähtaega vabastamist, kuid toona peeti tõenäosust, et isik sooritab viie aasta jooksul uue seksuaal- või vägivallakuriteo 41-62 protsendiliseks. Vanglast vabanes ta 2014. aasta detsembris.

Toonases taotluses vabaneda enne tähtaega olid märgitud ka kinnipeetava ema sõnad, mille kohaselt algas noormehe allakäik 9. klassis, kui hakkas sõbrustama endast mõned aastad vanema noormehega. Tekkisid põhjuseta koolist puudumised, langes õppeedukus ja noormees hakkas tarvitama alkoholi.

Alkoholijoobes oli noormees ka vägistamise ajal ning oli ka teada, et mehel oli alkoholiga probleeme.

Mis juhtus Viljandis?

10. juuni pärastlõunal tuli päästekeskusele teade, et Viljandi järve äärest lõkkeplatsi juurest on leitud noore naise surnukeha. Hukkunuks osutus 17-aastane kohalik neiu. "Kogutud tõendite pinnalt peeti kahtlustatavana laupäeva öösel kinni 21-aastane noormees, kes toimetati Viljandi arestimajja, temaga toimuvad uurimistoimingud ja ta on kahtlustuses end süüdi tunnistanud," ütles ringkonnaprokurör Merike Tikk peale juhtunut.

Surnukeha leiti kesklinnast ühe kilomeetri kauguselt järveäärsest madalamast kohast, kus see polnud koheselt nähtav. Järsakust ülespoole jääb aga looduskaunis koht, kus on hea vaade nii Viljandi järvele kui linnale ja sellest läheb läbi ka terviserada. Hukkunud tüdruku mälestuseks toodud küünlad olid paigutatud just künka peale.