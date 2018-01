Viljandis kadunuks jäänud Mait leiti üles hoopis välismaalt

Politsei palus hiljuti kaasabi selgitamaks 43-aastase Maidu asukohta, kes lahkus ootamatult oma kodust. Nüüdseks on mees leitud.

"Anname teada, et Maiduga on kõik hästi. Mees oli vabal tahtel Eestist lahkunud. Teda kontrolliti ühes riigis Schengeni kompensatsioonimeetmete tagamise käigus ning kuivõrd selgus, et mees on Eestis otsitav, jõudis info kiirelt ka siinsete korrakaitsjateni," teatas PPA täna.

Viljandi politsei välijuht Aleksander Treial kirjeldas ühes varasemas teates, et lähedastel oli mehega viimane kontakt 22. detsembri õhtul, misjärel lahkus mees ootamatult kodust ning pole seni tagasi tulnud. Mures pere pöördus abi saamiseks politseisse.