Viljandis 17-aastase tüdruku tapmises kahtlustatava noormehe vahistamise tähtaega pikendati

10. juunil Viljandis 17-aastase tütarlapse tapmises kahtlustatava 22-aastase noormehe vahistamise tähtaeg hakkas läbi saama, ent reedel otsustas kohus prokuratuuri palvel tähtaega pikendada.

Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul on praeguseks kriminaalasja menetlustoimingud tehtud ning nüüd esitatakse toimiku koopia kaitsjale ning prokurör teeb otsuse süüdistusakti koostamise üle.

"Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis saadetakse kriminaalasi kohtusse lähiajal," ütles Sinkevicius.

Kahtlustatav on varasemalt vägistamise eest vanglas karistust kandnud

Mõrvas kahtlustatav Lääne-Virumaalt pärit noormees on varasemalt Viru vanglas karistust kandnud vägistamise eest. 2012. aastal kahe ja poole aasta pikkuse karistuse saanud noormees taotles kaks aastat hiljem ka tingimisi enne tähtaega vabastamist, kuid toona peeti tõenäosust, et isik sooritab viie aasta jooksul uue seksuaal- või vägivallakuriteo 41-62 protsendiliseks. Vanglast vabanes ta 2014. aasta detsembris.

Toonases taotluses vabaneda enne tähtaega olid märgitud ka kinnipeetava ema sõnad, mille kohaselt algas noormehe allakäik 9. klassis, kui hakkas sõbrustama endast mõned aastad vanema noormehega. Tekkisid põhjuseta koolist puudumised, langes õppeedukus ja noormees hakkas tarvitama alkoholi.

Alkoholijoobes oli noormees ka vägistamise ajal ning oli ka teada, et mehel oli alkoholiga probleeme.

Mis juhtus Viljandis?

10. juuni pärastlõunal tuli päästekeskusele teade, et Viljandi järve äärest lõkkeplatsi juurest on leitud noore naise surnukeha. Hukkunuks osutus 17-aastane kohalik neiu. "Kogutud tõendite pinnalt peeti kahtlustatavana laupäeva öösel kinni 21-aastane noormees, kes toimetati Viljandi arestimajja, temaga toimuvad uurimistoimingud ja ta on kahtlustuses end süüdi tunnistanud," ütles ringkonnaprokurör Merike Tikk peale juhtunut.

Surnukeha leiti kesklinnast ühe kilomeetri kauguselt järveäärsest madalamast kohast, kus see polnud koheselt nähtav. Järsakust ülespoole jääb aga looduskaunis koht, kus on hea vaade nii Viljandi järvele kui linnale ja sellest läheb läbi ka terviserada. Hukkunud tüdruku mälestuseks toodud küünlad olid paigutatud just künka peale.