Viljandimaal rullus joobes juht BMW-ga üle katuse

Möödunud nädala lõpus sõitis 28-aastane joobes mees Viljandimaal sõidukiga teelt välja, misjärel rullus sõiduauto üle katuse.

Pühapäeval kella 17.22 paiku juhtus liiklusõnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Viljandi-Põltsamaa maantee 2. kilomeetril, kus sõiduautot BMW 318i juhtinud alkoholijoobes 28-aastane mees sõitis valesti valitud sõidukiiruse tõttu teelt välja ja sõiduk rullus üle katuse.

Kaasreisijana autos viibinud 19-aastane mees toimetati Viljandi haiglasse kontolli, kus tal tuvastati kergemad vigastused.

Tänase seisuga on algatatud liiklusõnnetuse uurimiseks kriminaalmenetlust. Mõlemal mehel olid turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud, see päästis raskematest vigastustest. Sõiduauto on avariis tugevalt kannatada saanud.

Avariiline sõiduk seisab Viljandis avariiliste autode parklas.