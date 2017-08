Viljandimaal otsitud Endel on leitud

Politsei palus eile kaasabi selgitamaks möödunud reedel oma kodukohast teadmata suunas lahkunud 57-aastase Endeli asukohta. Täna jõudis Endel ise tagasi oma koju.

"Rõõm on teada anda, et mõnikümmend minutit tagasi tuli Endel ise tagasi oma koju Halliste alevikus. Teatavasti oli mees neil päevil peatunud oma sugulaste juures," teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ja lisas, et koju naasnud mehe tervis on hea.

Möödunud nädala lõpus võttis korrakaitsjatega ühendust 57-aastase Endeli murelik naaber, kes teatas, et ei ole naabrimeest juba mitu päeva näinud.

Ka olevat naabri sõnul kodust lahkunud Endel jätnud lukustamata oma kodu ukse ning põlema laevalgustuse. Et kodust lahkunud mehe mobiiltelefon oli välja lülitatud, ei olnud tema tuttavad ja sõbrad mehest sellest ajast midagi kuulnud.