Viimsis sõitis Porsche otsa teisele autole ja põgenes

Häirekeskus sai eile kell 20.30 paiku teate, et sõiduauto Porsche sõitis Viimsis Randvere teel otsa teisele sõiduautole ja lahkus, sõites otsa ka mitmele liiklusmärgile. Õnnetuses inimesed viga ei saanud.

"Minu mees ja lapsed olid autos, millele eile otsa sõideti. Õnneks jäid nad terveks, nagu ka ka kõik teised, kes sel hetkel Viimsis Randvere teel liikusid. Keegi ei saanud viga, midagi ei juhtunud," ütles kahe lapse ema politseile saadetud kirjas.

"Minu meelest on eile õhtune juhtum võrreldav amokijooksuga, kus kamp purjus mehi jookseb mööda linnatänavaid, tulistavad, aga kellelegi pihta ei saa. Väikese erinevusega, et Porsche Cayenne ei ole võrreldav püstoliga, vaid pigem kahuriga," lisas naine.

"Minu lapsed ja mees koos tunnistajatega veetsid seal pimedal tänaval peaaegu kolm tundi - ootasid politseid, kirjutasid seletuskirju. See on tundub tüüpiline olevat, et kannatajad kannatavad veel rohkem ja tegelikud süüdlased tegutsevad, pidutsevad kuskil rahulikult edasi, neid ei sega keegi, ei sunni seletuskirju kirjutama või vastutust võtma," kirjutas kahe lapse ema.

"Kuna sel hetkel oli tegu liiklusõnnetusega, mille üks osapool lahkus sündmuskohalt, suunati väljakutse avariigrupi politseinikele, kes keskenduvad peamiselt liiklusõnnetuste asjaolude väljaselgitamisele," ütles liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein Delfile. "Sel hetkel olid avariipolitseinikud teisel õnnetuspaigal ja jõudsid selle õnnetuse sündmuspaika vähem kui tund pärast väljakutse saamist."