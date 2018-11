Viimsis kavandasid kümned noored massikaklust

"Politseinikud said teate, et laupäeval pärast kella 19 võib Viimsis toimuda noortevaheline kaklus. Ametnike kohale jõudes lahkus enamus noori kiirelt," ütles Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Helen Kommusaar Delfile. Osasid kohale tulnud noori ka kontrolliti.

Hiljem käisid politseinikud uuesti piirkonnas, et välistada uus kogunemine, aga siis enam noori ei olnud. "Nüüd uurime, miks noored säärast kaklust korraldada soovisid ja kuidas me teine kordki neid ära saame hoida," sõnas Kommusaar. "Igal juhul kui saame info, siis reageerime ja suhtleme noortega. Vajadusel võtame ka vastutusele. Siinjuures täname inimesi, kelle kaudu info kogunemisest meieni jõudis," lisas ta.

Noortevahelisi kaklusi on vähe ning need on tingitud omavahelistest erimeelsustest. "Kui saame väljakutse või info näiteks sotsiaalmeediast, et midagi sellist võib toimuda, siis meie eesmärk on kaklust juba eos ära hoida. Nii tegime seekord ja teeme ka tulevikus," rääkis Kommusaar.

Delfile laekunud info kohaselt oli pärast kella 19 Rimi kaupluse taga asuvale staadionile kogunenud oma 40 poissi ja tüdrukut. Tallinna erinevatest linnaosadest saabusid autodega vene poisid, kaasas kurikad ja muu selline. Pargi tänaval tehti aga ettevalmistusi, pandi näiteks kätele sidemeid.

