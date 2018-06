Viimase viie aasta masendav rekord: politsei eemaldas jaanilaupäeval liiklusest lausa 64 joobes juhti

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe meenutab, et viimaste aastakümnete kõige traagilisem jaaniöö liiklusõnnetus juhtus 2010. aastal, kui Valgamaal sõitis Volkswageni väikebuss teelt välja ning seitsmest autost olnud noormehest kolm said surma. „Selliste õnnetusteni viib tihti enda oskuste ja liikluses toimuva valesti hindamine. Soov kiiresti ühest kohast teise liikuda, sõprade surve ning suutmatust seltskonna mahitustele ei öelda teevad noortest riskigrupi, kellega võib suurema tõenäosusega õnnetus juhtuda,” märkis Tikerpe. Ta lisas, et tegelikult suudab enamik liiklejaid jaaniaja mööda saata viisakalt.

Siiski on 22, 23, 24 ja 25. juuni kahjuks alati liikluses sünge. Viimase kaheksa aasta jooksul on perioodil 22. kuni 25. juuni juhtunud 143 õnnetust, kus liikleja vajas arstide abi. Tikerpe nentis, et enamik õnnetusi juhtub maanteedel väljaspool linnu ja asulaid ning enamasti on üheks põhjuseks gaasipedaali tallamine, mis võimalda juhil olukorda kontrollida.