Viimase ööpäeva jooksul teatati kolmest uppunust, nende seas 15-aastane noormees

Kauaoodatud suvesoe on kaasa toonud hüppelise uppumissurmade kasvu: kui juunis ja juulis uppus mõlemal kuul viis inimest, siis 17. augusti seisuga on sel kuul vesi nõudnud juba üheksa inimese elu.

Tänavu on suvekuude jooksul seni uppunud 19 inimest. Võrdluseks, et eelmisel aastal uppus kolme suvekuu jooksul kokku kümme inimest, teatas päästeamet.

"Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul teatati kolmest uppunust," osutas päästeameti kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Eile hommikul leiti Kohtla-Järvel välibasseinist uppunud mees. Uppunu oli koos sõpradega tarvitanud basseini ääres alkoholi. Kui sõbrad olid lahkunud, otsustas alkoholijoobes mees minna basseini ujuma, ent uppus.

Kümme tundi hiljem uppus Tartu maakonnas Külitse paisjärve 15-aastane noormees, kes hüppas järve ja pinnale enam ei ilmunud. Uurimisega tegeleb edasi politsei.

Täna hommikul toodi Tallinna Sadamas veest välja mehe surnukeha.

Augustis uppunutest on kaheksa olnud mehed ja üks naine. Kokku on selle aasta jooksul uppunud 36 inimest.

Päästeamet on lähinädalatel mitmel üritustel, kus tutvustab huvilistele veeohutustõdesid. Täna on veeohutuspäev Pärnu rannas, 20. augustil Tallinna Teletorni perepäeval.

Ilusat ilma lubatakse ka järgmisteks päevadeks, päästeamet palub kõigil ennast ja lähedasi hoida. Selleks:

- Kanna päästevesti! Päästevestist on kasu ainult siis, kui see on seljas.

- Ole kaine, seda nii paadiga sõites kui ka ujuma minnes. Purjus inimene hindab oma võimeid üle.

- Ära lase lapsi veekogu ääres silmist.

- Ära mine ujuma pimedas ja tundmatus kohas.