VIDEOD SÜNDMUSKOHALT | Pärnus äkkpidurdas keelava fooritulega ristmikku ületama läinud liinibuss, viis reisijat viidi haiglasse

Täna kell 16.40 sai politsei teate, et Pärnus äkkpidurdas liinibuss, milles olnud viis reisijat said piisavalt tõsise vigastuse, et nad haiglasse toimetati.

Esialgsetel andmetel hakkas mööda Riia maanteed kesklinna suunas sõitnud linnaliinibuss ületama Riia maantee ja Laine tänava ristmikku fooris keelava kollase tulega. Samal ajal hakkas teed ületama jalakäija ja buss tegi talle otsasõidu vältimiseks äkkpidurduse. Pidurduse tagajärjel kukkus osa bussis viibinud inimesi. Viis bussis viibinud isikut toimetati Pärnu haiglasse kontrolli, kus neil tuvastati kergemad vigastused. Neli neist on saanud koju, üks viibib veel haiglas kontrollis. Bussijuht oli lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul kaine ja kõik õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja väärteomenetlus, mis algatati liiklusseaduse mootorsõiduki poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Samuti bussis viibinud reisija Jürgen Adamson, kes on ka mõlema video autor, ütles, et üks noorem meesterahvas lõi oma pea vastu metalltoru ja mõni vanem naisterahvas sai põrutused kätele. Ühele naisterahvale pandi aga kaelalahas. Video: Jürgen Adamson