VIDEOD | Laagri Circle K-s läks löömaks, 43-aastane mees viidi sündmuskohalt haiglasse

Täna varahommikul toimus Tallinna piiril asuvas Circle K bensiinijaamas lööming, milles osales kolm keskealist inimest - kaks meest ja üks naine. Kes intsidenti alustas ning mis täpsemalt toimus, on hetkel veel selgitamisel.

Politsei pressiesindaja ütled Delfile, et korrakaitsjad said teate intsidendi kohta kell 4.15. "Toimus kaklus kahe mehe ja ühe naise vahel, viga saanud 43-aastane mees viidi kiirabiga haiglasse. Teine kakluses osalenud mees on 40-aastane. Täpsed asjaolud selguvad menetluse käigus".

Circle K sai juhtunu tõttu varalist kahju.

"Sattusime täna öösel kella nelja paiku peale huvitavale juhtumile Laagri Circkle K’s. Seisime seltskonnaga väljas, kui järsku märkasime, et sees on läinud löömaks. Kui sisse läksime, väitis naine, et tegu oli enesekaitsega, kuid meie nägime, et mees oli juba maas kui naine teda ikka veel jalaga tagus". Politsei pealtnägijate versiooni hetkel ei kinnita ning täpsustab asjaolusid.