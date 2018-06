VIDEOD ja FOTOD | Suur metsatulekahju Harjumaal Vikipalus: põleb 150 hektarit metsa, enam kui 100 inimest tegelevad palehigis põlengule piiri panekuga

"Hetkel teeme kõik, et olukord kontrolli alla saada," ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja sündmuskohalt. Metsa kustutama on sõitnud ca 30 päästeautot. "Ilmselt räägime päevadest, et seda kustutada," nentis pressiesindaja.

Kustutajaid on aina lisandunud. "Järjest tuleb juurde vabatahtlikke ja kohalikke," märkis pressiesindaja. Tema sõnul ei ole praegu siiski vaja, et ettevalmistamata inimesed mujalt kohale läheks ja oma abi pakuks.

Suurpõlenguga on hõivatud suur osa Harjumaa päästejõududest, mis täna päeval tekitas korraks ka kriitilise olukorra, kui tuli teateid teistest tulekahjudest, nentis pressiesindaja.

Paar korda on Vikipalus tuli käinud ka puulatvades, kuid see on suudetud seni maha suruda.

Päästeamet tuletab meelde, et Eesti metsades kehtib suure kuivuse tõttu endiselt suure tuleohuga aeg. „Soovitame metsas viibimist vältida,” teatas päästeamet Twitteris.

10 aastat tagasi vapustas Eestit ülisuur metsapõleng Vihterpalus, kus tule roaks langes lõpuks oma 800 hektarit metsa.