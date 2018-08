VIDEOD ja FOTOD | Kaberneemes süttis populaarne restoran NEEM. Maha põles ka maja kõrvale pargitud BMW

Põleng sai alguse restoranihoone kõrvalt, tõenäoliselt prügikastist, kuid ametlikku kinnitust sellele alles oodatakse. Väidetavalt süütas prügikast kõigepealt maja kõrval parkinud auto ja kohe ka restoranihoone.

Selge on see, et seal ei oleks auto tegelikult parkida tohtinud, sest takistas ühtlasi päästjatel ka majale ligipääsu ja maja kustutamist.

Restoranitulekahjus süttis ka auto Foto: Delfi lugeja



Garberi sõnul ei oska ta praegu isegi mitte arvata, kui suured on põlengukahjud. Esmase hinnangu saab ehk siis, kui päästjad on töö lõpetanud ja majja saab siseneda.

Päästekeskus märkis enne kella 18, et päästjatel jagub hoone kustutamisel tööd veel oma paariks tunniks.