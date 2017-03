VIDEO: Vilkurid ja suunatuled on nii eilne päev: politseiauto tegi ohtlikke manöövreid ja sõitis punase tule alt läbi

Eile jäädvustas ühe Ida-Virumaa liikleja pardakaamera selle, kuidas politseiauto järjest mitu ohtlikku manöövrit sooritas ja punase tule alt läbi sõitis, ilma et oleks kordagi suunatuld või vilkureid-sireene tööle pannud. Videot juhtunust on sotsiaalmeedias vähem kui ööpäevaga jagatud üle 2300 korra.

Ida-Virumaal Kohtla-Järve Ahtme linnaosas tuli kaasliiklejatel eile kella kahe ajal kiirelt reageerida, kui politseiauto ilma suunatuld sisse lülitamata kaks korda ohtlikult rada vahetas ning seejärel ilma vilkureid ja sireene kasutamata punase tule alt läbi sõitis.

Vasakule reastudes oleks politseiauto seal liikunud Toyotale külge sisse sõitnud, kui see poleks kärmelt vastassuunavööndisse põiganud. Õnneks ei tulnud samal hetkel seal kedagi vastu. Seejärel reastus politseimasin tagasi paremale, tehes seda üle pideva joone. Jälle oli õnne, et sel rajal sõitnud auto varakult pidurdama hakkas, sest kummalgi korral ei näidanud politseiauto juht suunatuld. Jalakäijad kõndisid samal ajal üle tee ja kohe pärast neid sõitis politseiauto punase tule alt läbi. Õnneks ei olnud parasjagu enam kedagi ülekäigurajal. Keegi ei saanud viga, aga selleks kulus samas väga palju õnne ja kaasliiklejate kiiret reageerimist.

Pardakaamera salvestise sotsiaalmeedias avaldanud Kaisa ütles Delfile, et enne veidraid manöövreid sõitis politseiauto tükk aega rahulikult ilma vahejuhtumiteta tema kõrval, kuni järsku hakkas kõrvalrajale kalduma. Punase tule alt läbi sõitmiseks ei paistnud naise kinnitusel mingit põhjust. „Edasi sõitsid nad kõrvaltänavasse ning sealtkaudu tulid n-ö suure tee peale tagasi ja sõitsid rahulikult oma baasi,” märkis Kaisa, et väljakutsele politseinikud ei tõtanud. „Kindel on see, et kiiret neil kindlasti kuskile polnud. Ilmselt ehmusid nad ka ise ära ja seepärast kõrvaltänavaid kasutasidki,” pakkus ta ja lisas, et politseiautos oli kaks üsna noort politseinikku.

Videot on praeguseks vaadatud üle 150 000 korra ja jagatud üle 2300 korra. Selles nähtu on vaatajates tekitanud ohtralt pahameelt. Video kommentaarides iroonitseti muu hulgas, et vaese Eesti riigiteenistuja varustus on alla igasugust arvestust, nii et võib-olla oli lihtsalt vilkuri-sireeni nupp rikkis.