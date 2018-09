VIDEO | Valus õppetund: hooletult ülekäigurajale tormanud laps ja samaealine rattur põrkasid kokku

Nimelt juhtus 26. septembril Tartus liiklusõnnetus, kus 10-aastane tüdruk põrkas kokku talle vastu sõitnud ratturiga. "Palusime pealtnägijate abi, et saada selgust, kuidas õnnetus õigupoolest juhtus ning samuti soovisime välja selgitada õnnetuses osalenud jalgratturi, kuivõrd politsei saabudes teda sündmuskohal enam ei olnud. Viimastel päevadel võtsidki politseiga ühendust mitmed, kes õnnetust pealt nägid. Ühtlasi tuli koos emaga jaoskonda poiss, kes ses õnnetus osales," kirjeldatakse prefektuuri poolt.

Kogutud info kinnitab, et 10-aastane tüdruk ületas ülekäigurada jooksusammul ilmselt põhjusel, et roheline tuli hakkas fooris vilkuma. Samal ajal sõitis ülekäigurajal talle vastu rattur, kes samamoodi kiirendas. Kummalgi lastest ei jäänud paraku enam piisavalt aega, et kokkupõrget vältida.

"Esialgne info sai uurimise käigus täiendust ning fakt on, et rattal sõitnud poiss ei põgenenud sündmuskohalt. Vastupidi - ta käitus ses olukorras väga abivalmivalt ja hoolivalt ning läks pärast kokkupõrget otsejoones viga saanud tüdruku kõrvale, aitas teda nagu oskas. Appi tulid peagi mitmed teisedki. Poiss oli sündmuskohal seni, kui üks kiirabibrigaadidest mööda juhtus sõitma ning abivajajaga edasi tegeles.

See oli õnnetu õnnetus ja väga valus õppetund üheaegselt, sest kui lapsed oleks sõiduteed ületanud ettevaatlikumalt, saanuks sellist tagajärge vältida. Sõiduteed, kui ka tegu on reguleeritud ülekäigurajaga, tuleb ületada kiirustamata. Kui rattur tuleb ülekäigurajale lähenedes sadulast maha, aitab see samuti oluliselt vähendada riske, mis kaasnevad just suuremal liikumiskiirusel."