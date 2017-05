VIDEO | Vabaduse puiesteel juhtus nelja autoga ahelavarii, liiklus on tugevalt häiritud

Täna kella poole nelja ajal juhtus Tallinnas Vabaduse puiesteel ahelavarii, kus kokku põrkas neli autot. Keegi õnnetuses viga ei saanud ja juhtumiga tegeleb edasi kindlustus, kuid liiklus on tugevalt häiritud.

Õnnetuspaigast mööda sõitnud ja neli kokku põrganud autot videosse võtnud lugeja kirjeldas, et õnnetuse tõttu on tekkinud tohutu liiklusummik. Põhja prefektuur sai õnnetuse kohta teate kella 15.20 ajal, kuid pressiesindaja kinnitusel on tegu kindlustusjuhtumiga.

Sarnane olukord tekkis linnast väljuval suunal Tallinnas alles möödunud reedel, kui Laagris juhtus nelja autoga ahelavarii, mis ümbruskonna liikluse halvas. Siis soovitas Nõmme päästekomando linnast väljumisel kasutada Laagri alevit. Keegi viga ei saanud, kuid Delfi lugeja sõnul ulatus õnnetusest tingitud ummik Vabaduse puiestee ja Raba tänava ristmikuni.

Hea lugeja, kui sõidad ummikust mööda ja läbi, siis anna meile teada, milline olukord seal valitseb. Kas on avarii osapooled omavahel kokkuleppele jõudnud ning ära sõitnud ja viidud või seisavad nad jätkuvalt teineteise taga reas ja ummik üha kasvab? Ootame infot ja pilte aadressil vihje@delfi.ee