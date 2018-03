VIDEO | Vaata valikut lollustest ja "napikatest" Eesti raudteedel

Eesti Raudtee jagas Delfi TV-ga oma valikut Eesti raudteeülesõitudel toimunud intsidentidest. Juhtumid, kus autojuhid hoolimatult sõidavad puruks tõkkepuusid või kihutavad viimasel hetkel punase fooritule alt läbi, on Eesti Raudtee ohutusosakonna järelevalve grupi juhi Tarvi Viisalu sõnul aina sagedasemad.

„Liikluskultuuri osas on jäänud viimasel ajal mulje, et on tehtud samm tagasi. Seda on nii raudtee ületamistel kui ka liiklejana maateel sõites,“ sõnas Viirsalu.

Temale sekundeeris ka Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. „Inimesed hindavad raudtee ülesõidu fooris põlevat punast tuld teisiti kui autode valgusfoori punast. Raudteetuli tekitab inimestes valesid eelduseid, et nad jõuavad läbi ja mingil põhjusel on see fenomen kinnistunud.“

