VIDEO | Vaata ise, kuidas pätt linnavalitsust sodis ja keegi teine värvipurgiga minema jalutas

Videost näeme, kuidas politsei jõuab küll sündmuskohale, ent näiteks sodija sinna maha jäetud värvipurki asitõendina kaasa ei võta. Selmet kõnnib päris tüki aja möödudes sündmuskohale teine noormees, kes purgi üles korjab, seda korralikult loksutab ja Pärnu maantee poole jalutama asub.

Politseist täpsustati Delfile, et kahetsusväärselt ei märganud patrullpolitseinikud värvipurki ja sestap jäi see sündmuskohalt kaasa võtmata. "Meil ei ole täna kindlust, et linnavalitsust sodinud noormees on sama, kes sodis Lastemaailma galerii aknaid. Sodijate isikud ei ole veel tuvastatud, kuid palume kõigil, kes tunnevad videos oleva mehe ära, anda sellest politseile teada Kesklinna politseijaoskonna telefoninumbril 5166 324," märkis kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Lisaks on praegu teadaolevalt soditud ka Narva maanteel asuvat reklaamtahvlit. Siinkohal selle video (allikas: PPA).