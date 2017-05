VIDEO: Uus üliohtlik hullus? Kiirendava rongi sabale istuvad noored sõidavad kaasa mitmeid meetreid

Facebookis ringleb video sellest, kuidas kaks noormeest istuvad Saue rongipeatusest väljuva rongi metallist "sabale" ning lasevad end kiirendaval rongil edasi sõidutada.

Video autor täpsustas Delfile, et tegemist oli teisipäeval kell 15.57 Sauelt Tallinna suunas väljunud rongiga. Üliohtlikult käitunud noored rääkisid video autori sõnul vene keeles.

Elroni juhatuse liikme Riho Seppari sõnul on tegemist täiesti lubamatu ja eluohtliku tegevusega. "Oleme antud juhtumi osas saatnud hoiatuse kõigile rongijuhtidele ja klienditeenindajatele. Ohtliku tegevuse märkamisel palume ka kaasreisijate abi ja kohest sekkumist," toonitas Seppar.

Elroni esindaja kinnitusel esitatakse juhtui kohta avaldus ka politseile. "Oma elu ohtu seadnud noorukid on võimalik tuvastada välikaamerate video abil," lisas Seppar.

Ettevõtte esindajate sõnul ei ole selliseid juhtumeid Elroni rongidega varem ette tulnud.

"Säärast mõtlematut ja kaelamurdvat käitumist näen esimest korda. Rongi kiirused küündivad Sauelt lahkudes 120 km/h-ni ning kui siis noored haakeseadeldiselt kukuvad, siis lootus eluga pääseda praktiliselt puudub," sõnas Lääne-Harju jaoskonna piirkonnavanem Mart Meriküll.

Meriküll paneb südamele, et raudteel ja rongide läheduses on kõiksugu tembud ohtlikud ning seda teadmist peab kordama nii politsei, lapsevanemad kui ka õpetajad. "Viise, kuidas adrenaliinilaks kätte saada, on teisigi," märkis Meriküll.

Politsei soovib rääkida noortega ja hoida ära sarnaseid mõtlematuid tegusid. "Oleme tänulikud info eest, mis aitab nendeni jõuda," lisas Meriküll.

Infot saab edastada piirkonnapolitseinik Taavo Soodlale (612 4555, 612 4515 või taavo.soodla@politsei.ee), noorsoopolitseinik Mariliis Juusele (612 4516 või mariliis.juuse@politsei.ee) või Lääne-Harju politseijaoskonna korrapidajale (612 5710).

